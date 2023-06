Bruno Monteiro e Jorge Miguel acertam renovação com o Fafe

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio e lateral continuam ao serviço do clube na Liga 3.

O médio-defensivo Bruno Monteiro, um dos capitães do Fafe, da Liga 3, renovou por uma temporada e em 2023/24 fará a segunda campanha seguida com a camisola dos justiceiros.

Formado no clube, o jogador de 38 anos tem uma grande capital de experiência, espelhado nos títulos nacionais da II Liga e do Campeonato de Portugal, com Tondela e Freamunde.

Jorge Miguel, lateral de 32 anos, também assinou um novo vínculo.