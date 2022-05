Bruno China termina contrato com o Felgueiras e renovação é incerta

Felgueiras foi uma das revelações da Liga 3.

O Felgueiras pode perder o treinador que quase lhe garantiu a subida à Liga SABSEG. Bruno China termina contrato com o clube duriense e, pelo que foi possível apurar, não é certa a sua continuidade.

Sem um dos grandes orçamentos da Liga 3, o Felgueiras acabou por ser a grande revelação da nova prova da Federação Portuguesa de Futebol, em época de estreia, andando quase sempre na linha da frente da Série A, que acabou mesmo por ganhar, e com o estatuto de melhor defesa (19 golos sofridos).

Bruno China abraçou um projeto com pouco mais de cinco jogadores, já em contagem decrescente para o início do campeonato e tendo de atacar o mercado com menos recursos do que a concorrência. A verdade é que, entre novembro e janeiro, conseguiu um ciclo de seis vitórias consecutivas, saltando para a liderança. Na fase de subida, acabou por ficar atrás de Torreense e Alverca, com quem lutou até ao último encontro desta fase.

Para além da vertente desportiva, o jovem treinador, de 39 anos, foi ainda capaz de valorizar jogadores que saltaram do anonimato para a cobiça de clubes dos escalões profissionais, casos de Danilo, Né Lopes, Serginho, João Silva, Théo Fonseca, entre outros.