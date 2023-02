Bruno China perto de assumir o comando técnico do Varzim

Treinador de 40 anos treinou o Trofense, da II Liga, esta temporada. Saiu em novembro e agora deverá liderar o Varzim, na Liga 3.

Bruno China está próximo de se tornar o próximo treinador do Varzim, sabe O JOGO. O técnico de 40 anos deverá suceder a Tiago Margarido que saiu dos poveiros no sábado, após a derrota (1-0) caseira com o São João de Ver.

O antigo futebolista já orientou os sub-23 do Leixões, o Espinho, o Felgueiras e o Trofense. A última experiência foi já em 2022/23: fez nove jogos (duas vitórias) pela equipa da Trofa e saiu em novembro. Volta agora ao ativo para orientar os Lobos do Mar, que ocupam o quinto lugar da Série A da Liga 3.