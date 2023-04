Bruno China deixa o comando técnico do Varzim

Técnico substituiu Tiago Margarido, falhando o acesso à fase de subida.

O Varzim, atual terceiro classificado do Grupo 1 da fase de permanência na Liga 3, anunciou este domingo que chegou a acordo com Bruno China para a rescisão do contrato que unia ambas as partes, com o técnico a deixar o comando da equipa.

China sucedeu a Tiago Margarido em fevereiro, mas falhou o acesso à fase de subida à II Liga, não vencendo nenhum dos seis jogos que orientou, incluindo dois na segunda fase do campeonato.

O Varzim ocupa o terceiro lugar do Grupo 1 da fase de permanência, com menos um ponto do que o S. João de Ver, menos dois do que o líder Fafe e mais três do que Montalegre, sendo que, se terminar a época num dos dois lugares de baixo, irá ser despromovido ao Campeonato de Portugal.