Braga B promete jogar para vencer esperando um deslize do Varzim

Hora de decisões da Liga 3, com o Braga B na discussão com o Varzim pelo último lugar de acesso à fase de subida. Os guerreiros não dependem de si próprios, mas esperam vencer a sua partida frente ao S. João de Ver e esperar um deslize dos poveiros em Paredes. "Acima de tudo, queremos fazer a nossa parte. Queremos entrar muito fortes no jogo e vencer. Teremos que fazer primeiro o nosso trabalho e só depois veremos o que pode acontecer na outra partida", resume Pedro Santos.

O Braga B atravessa uma fase muito positiva, com seis jornadas consecutivas sem derrotas. Amanhã, a partir das 16h00, em Fão, os jovens bracarenses esperam superar um adversário incómodo. "Apesar do S. João de Ver já não poder passar à próxima fase, vai entrar certamente para vencer, porque ninguém gosta de perder. Além disso, é sempre uma motivação extra jogar contra o SC Braga", salienta também o médio. "Estamos na fase mais positiva da época e esperávamos por esta altura já ter a qualificação garantida. Não temos, não dependemos de nós, mas o míster dá-nos confiança para acreditar até ao fim. Para isso temos que fazer bem o nosso trabalho. Vamos entrar fortes e espero que possamos marcar presença na próxima fase", remata.