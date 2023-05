Braga B no play-off de subida da Liga 3: "Temos vindo a crescer ao longo da época"

Equipa B do emblema minhoto defronta, no domingo (15h00), o Lank Vilaverdense, em jogo da primeira mão do play-off de subida da Liga 3.

Confiança: "A equipa está muito confiante. Chegámos a esta fase com mérito e agora queremos dar tudo para conseguir chegar ao próximo play-off. Fizemos um bom jogo com o Alverca na semana passada e mostrámos que a equipa está bem e confiante."

Elogios ao Lank Vilaverdense: "O Lank Vilaverdense tem uma boa equipa. Já os defrontámos antes e os dois jogos que fizemos foram sempre equilibrados. Acho que o detalhe vai ser preponderante. Vamos jogar uma eliminatória, queremos aproveitar o fator casa e entrar já a ganhar."

Equipa em crescendo: "Temos vindo a crescer ao longo da época, somos uma equipa mais madura dentro de campo e vamos fazer tudo para ganhar este primeiro jogo, sabendo que a eliminatória só ficará decidida depois das duas mãos."