Braga B na Liga 3: um laboratório para a equipa principal

Formação minhota é orientada por Artur Jorge.

Em junho, Artur Jorge assumiu o leme da equipa B do Braga depois de, na temporada passada, ter estado à frente dos sub-23. Com os olhos postos no futuro, o treinador, 49 anos, partilhou as expectativas para o arranque da Liga 3.

"Um dos nossos objetivos é poder desafiar diariamente os jovens jogadores que compõem o plantel a serem competentes e, consequentemente, a tornarem a nossa equipa mais competitiva. Vamos procurar a vitória e a nossa afirmação jogo após jogo", apontou.

Embora não descure a nova prova da FPF, Artur Jorge também está consciente de que, a qualquer momento, os jogadores dos bês podem ser promovidos à equipa principal e, por isso, têm de estar preparados. "Um dos nossos pressupostos passa por preparar bem os nossos jovens, para que possam chegar à equipa principal de uma forma capaz e dando uma resposta imediata", frisou.

PLANTEL 2021/22



GUARDA-REDES

Gonçalo Dias

Rui Ribeiro

Bruno Carvalho

Leonardo Ferreira

DEFESAS

Dinis Pinto (Lourosa)

Rodrigo Borges

Diogo Fonseca

José Pedro

Bernardo Caldeira

Diogo Casimiro

Miguel Vilela

Pedro Martins

David Santos (Penafiel)

MÉDIOS

Vasco Moreira

Gorby Baptiste

David Veiga

Eduardo Schürrle

Pedro Santos

Luan

Bernardo Couto

Nuno Cunha

AVANÇADOS

André Lacximicant (Leixões)

Yan Said

Álvaro Djaló

Kobamelo Kodisang

Eduardo Ribeiro

Rodrigo Gomes

Hernâni Infande



Treinador: Artur Jorge