Braga B joga em Felgueiras a pensar o apuramento

O jogo em Felgueiras realiza-se esta sexta-feira, às 19h.00, no Estádio Dr. Machado de Matos

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos na Liga 3, o Braga B prepara a deslocação a Felgueiras com máxima ambição. "Estamos a atravessar uma boa fase tanto a nível de resultados como de exibições e estamos motivados. Temos três vitórias consecutivas e queremos continuar a vencer", realça Diogo Fonseca.

O objetivo dos guerreiros é alcançar a quarta posição, estando neste momento a quatro pontos desse lugar que dá acesso à fase de subida. "Acreditamos muito no processo e no que estamos a fazer. Se formos a equipa que temos sido, eficaz a defender e capaz de fazer golos e de impor o nosso jogo, confio que podemos sair de Felgueiras com os três pontos. Em toda esta fase do campeonato pensamos em conquistar a vitória jogo a jogo. Faltam quatro jornadas para o final e desde o início o nosso objetivo é o mesmo. Queremos ficar entre os quatro primeiros classificados da Série A", frisa ainda o central de 20 anos.

