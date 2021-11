Braga B eleito equipa do mês da Liga 3

O conjunto orientado por Artur Jorge tem vindo a encetar uma recuperação na série A (zona norte) da Liga 3 e atualmente encontra-se no terceiro lugar

O Braga B foi eleito equipa do mês da Liga 3, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em setembro/outubro, prémio que compreende dois meses, visto que em setembro foi disputada, apenas, uma jornada.

Os minhotos somaram dez pontos nas quatro jornadas, marca semelhante à do Canelas, sendo que no fator de desempate prevaleceu o maior número de golos marcados (oito contra seis).

O conjunto orientado por Artur Jorge tem vindo a encetar uma recuperação na série A (zona norte) da Liga 3 e atualmente encontra-se no terceiro lugar, com 15 pontos, os mesmos de Lourosa, a um do São João de Ver, que é segundo, e a dois da Oliveirense, que lidera o agrupamento.