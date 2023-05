Braga B e Lank Vilaverdense vão à luta pelo play-off da subida

Equipa de Vila Verde e Braga B aspiram ainda jogar na II Liga na próxima época

O Vilaverdense vai disputar com o Braga B, que este sábado derrotou (2-0) o Alverca, um lugar no play-off com o antepenúltimo classificado da II Liga.

O vencedor desse jogo disputará o segundo campeonato profissional de Portugal, onde já estão Leiria e Belenenses, vencedores das séries da fase de subida da Liga 3.

SÉRIE 1:

Sábado, 6 maio

Braga B - Alverca, 2-0

Felgueiras - União de Leiria, 0-2

Classificação:

1 UNIÃO DE LEIRIA 15 pontos (+)

2 BRAGA B 9 (x)

3 ALVERCA 7

4 FELGUEIRAS 4

SÉRIE 2

Sábado, 6 maio

Vilaverdense - Amora, 5-0

Belenenses - Sanjoanense, 0-0

Classificação

1 BELENENSES 11 pontos (+)

2 VILAVERDENSE 11 (x)

3 SANJOANENSE 8

4 AMORA 3

(+) - Promovido à II Liga

(x) - Apurado para o "play-off" de promoção