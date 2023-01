Braga B e Länk Vilaverdense não vão além do nulo na 13ª jornada

Com este empate, o conjunto de Vila Verde arrisca-se a perder a liderança da Série A da Liga 3, caso o Felgueiras vença, este domingo, o Montalegre.

O Braga B e o Länk Vilaverdense empataram, sem golos, numa partida da 13ª jornada da Série A da Liga 3.

No Complexo Desportivo de Fão, Yannick Semedo, aos 14 minutos, deixou o primeiro aviso da turma visitante. À passagem dos 24", chegou a resposta dos guerreiros do Minho. Mathys Jean-Marie, atacante de 20 anos, recebeu de Serdar Saatci, trabalhou bem dentro da área e, com um disparo de pé esquerdo, obrigou o guarda-redes Ivo Gonçalves a aplicar-se. Até ao intervalo, André Soares, aos 32", e Bruno Silva, aos 41", tentaram dar vantagem ao conjunto de Vila Verde, mas o resultado não sofreu alterações.

Num encontro sempre pautado pelo equilíbrio, com oscilações de domínio, a segunda parte abriu com uma ocasião flagrante para Brian Cipenga. Porém, em excelente posição, o extremo congolês não acertou no esférico como desejava e desperdiçou a chance de inaugurar o marcador.

Aos 70", numa jogada que envolveu os dois capitães, Guilherme Soares cortou uma bola que levava selo de golo e impediu que André Soares festejasse. Em período de compensação, já depois de Brian Cipenga, aos 80", e Yannick Semedo, aos 82", não terem convertido as derradeiras oportunidades para a formação orientada por Ricardo Silva, o recém-entrado Yan Said, com um cabeceamento como mandam as regras, isto é, de cima para baixo, podia ter decidido o dérbi minhoto a favor dos arsenalistas. Contudo, Ivo Gonçalves fez a defesa da tarde e manteve o nulo.

Com esta igualdade, o Länk Vilaverdense, que ainda não somou qualquer derrota, arrisca-se a perder a liderança da prova nesta ronda, caso o Felgueiras triunfe, este domingo, dia 8, na receção ao Montalegre.