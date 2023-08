Braga B avisado: "Liga 3 é muito competitiva e isso viu-se na primeira jornada"

André Lacximicant projetou o jogo da segunda jornada, mostrando-se otimista

O Braga B prepara com otimismo a receção ao Lusitânia de Lourosa, jogo a contar para a segunda jornada da Liga 3, agendado para amanhã, às 17h30, no Complexo Desportivo de Fão.

Após a derrota na ronda inicial, no estádio do Varzim, os jovens guerreiros querem dar uma resposta à altura, como promete André Lacximicant em declarações aos órgãos do clube.

"Na Liga 3 temos de ter a concentração máxima desde o início, mas aprendemos com o que fazemos. No jogo frente ao Varzim fizemos muita coisa boa que vamos tentar manter e até melhorar na próxima partida. Por isso, vamos ter a concentração máxima desde o início porque isso deixa-nos mais perto de conseguir a vitória. No primeiro jogo conseguimos criar oportunidades, o que é sinal de que temos trabalhado bem, e a qualquer momento a eficácia vai aparecer. Temos trabalhado para isso. Temos de estar preparados para todos os momentos do jogo e vamos estar preparados para ir em busca da vitória", referiu o avançado.

Lacximicant destacou ainda a competitividade que existe na Liga 3.

"A Liga 3 é muito competitiva e isso viu-se pelos resultados da primeira jornada. Sabemos que todos os jogos são muito renhidos e é isso que esperamos do encontro com o Lourosa. Vai ser um jogo equilibrado em que a concentração vai ser fundamental e vamos tentar estar por cima do jogo, fazer o nosso golo e conseguir a vitória", perspetivou Lacximicant.