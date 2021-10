Bino Maçães apresentado como sucessor de Filipe Cândido no Leiria

Sem clube desde que deixou o V. Guimarães, o técnico de 48 anos foi o escolhido de Armando Marques, presidente da SAD leiriense, para render Filipe Cândido

Bino Maçães foi esta terça-feira apresentado como treinador da União de Leiria e prometeu dar continuidade ao "trabalho de excelência" do antecessor, Filipe Cândido, que foi treinar o Belenenses. "Trabalhar dentro desse sistema [três centrais] é algo que já nos é familiar. É claro que vamos ter em atenção algumas nuances de jogo, dando o nosso cunho pessoal e até para que a União possa melhorar em alguns aspetos", afirmou o técnico.

O treinador revelou que não haverá "grandes alterações naquilo que é o sistema de jogo da equipa", mas vai querer uma "insatisfação constante". Bino chega a Leiria com a equipa na liderança da Liga 3, mas alerta: "Não podemos adormecer. Temos de trabalhar muito e focarmo-nos para atingir os objetivos", que passam por chegar à fase final que disputa a subida.

O projeto do clube foi a razão que fez Bino Maçães aceitar quase de imediato o convite do presidente da SAD, Armando Marques. "É aliciante perceber que há uma condução do clube que sabe o que quer e para onde vai. Depois, uma equipa que tem ambições de poder subir e crescer é algo que qualquer treinador gosta. Prefiro jogar para ganhar do que para não descer de divisão", salientou.

A equipa técnica é constituída ainda por Telmo Oliveira (adjunto), Fernando Monteiro (treinador de guarda-redes) e Carlos Miguel (preparador físico), que se juntam a José Castro, técnico que se mantém na estrutura.