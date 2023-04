Belenenses vence em São João da Madeira e fica mais perto da subida

No Estádio Conde Dias Garcia, os golos só apareceram no segundo tempo

Os azuis do Restelo somaram a terceira vitória seguida nesta fase das decisões da Liga 3.

O Belenenses foi ao reduto da Sanjoanense vencer por 1-3, na terceira jornada da Série 2 da fase de subida da Liga 3. Com este triunfo, o conjunto às ordens de Bruno Dias mantém a liderança do agrupamento, agora com nove pontos.

No Estádio Conde Dias Garcia, a equipa de São João da Madeira entrou a todo o gás e, nos primeiros 20 minutos, Pedro Pinho, por duas vezes, e Maranhão obrigaram David Grilo a agigantar-se entre os postes para que o marcador não mexesse.

Na segunda parte, apareceram os golos. Aos 57", o capitão Duarte Valente, de penálti, abriu o ativo para os azuis do Restelo e, cinco minutos depois, Joel Silva, também na transformação de um castigo máximo, repôs a igualdade.

Contudo, o resultado não estava fechado e, à passagem dos 70", numa jogada fabricada por dois jogadores que saíram do banco de suplentes, Miguel Tavares assistiu e Pedro Martelo colocou a formação de Belém novamente na frente. Já em período de compensação, Duarte Valente, mais uma vez da marca dos 11 metros, bisou e fechou a contagem.

Ficha de jogo:

Sanjoanense - 1

Belenenses - 3

Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira

Árbitro: Pedro Ferreira (AF Braga)

Sanjoanense - Pedro Mateus; Aldair Neves, Danrlei, Aloísio Neto e Kiko Vilas Boas; Jorge Pereira, Pedro Pinho (Mário Borges, 84") e Rúben Alves (Nuno Barbosa, 76"); João Silva (Marquinhos Brazion, 84"), Maranhão (João Ricardo, 76") e Joel Silva (Nicolas Meek, 87")

Treinador: António Barbosa

Belenense - David Grilo; Fábio Pala, André Serra, Chima Akas e Gonçalo Maria (Fred Martins, 90+5"); Hélio Cruz, Duarte Valente e Xavi Fernandes (Mauro Antunes, 67"); Midana Sambú (Miguel Tavares, 67"), Clé (Wagner Pina, 87") e João Costa (Pedro Martelo, INT)

Treinador: Bruno Dias

Golos: Duarte Valente (57" e 90+3"), Joel Silva (62") e Pedro Martelo (70")

Cartões amarelos: Duarte Valente (34") e Gonçalo Maria (59")