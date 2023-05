Belenenses sobe à II Liga e regressa aos campeonatos profissionais

Equipa do Restelo está de regresso aos campeonatos profissionais

Um empate caseiro (0-0) com a Sanjoanense foi o suficiente para o Belenenses garantir este sábado a subida à II Liga, juntando-se ao Leiria que na passada semana foi a primeira das equipas da Liga 3 a festejar a promoção.

Também este sábado, o Lank Vilaverdense, que goleou (5-0) o Amora, garantiu ao play-off de subida.

Os adeptos do Vilaverdense ainda festejaram um golo que seria anulado à Sanjoanense a muitos quilómetros de distância, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e que podia ter dado a vitória à equipa de S. João da Madeira e o apuramento já hoje da turma de Vila Verde. Contudo, celebraram mais tarde, e sem o mesmo entusiasmo, mais dois golos perto do fim, por Zé Pedro, de grande penalidade (90), e por João Batista, que bisou (90+4).

O Vilaverdense vai agora disputar o play-off de acesso à II Liga com o segundo classificado da Série 1, que será o Alverca ou Braga B.

SÉRIE 1:

Sábado, 6 maio

Braga B - Alverca, 18:00

Felgueiras - União de Leiria, 18:00

Classificação:

1 UNIÃO DE LEIRIA 12 pontos (+)

2 ALVERCA 7

3 SPORTING BRAGA B 6

4 FELGUEIRAS 1932 4

(+) - Promovido à II Liga

SÉRIE 2

Sábado, 6 maio

Vilaverdense - Amora, 5-0

Belenenses - Sanjoanense, 0-0

Classificação

1 BELENENSES 11 pontos (+)

2 VILAVERDENSE 11 (x)

3 SANJOANENSE 8

4 AMORA 1 0 3

(+) - Promovido à II Liga

(x) - Apurado para o "play-off" de promoção