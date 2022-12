Balanço na Liga 3: um único invicto a norte e uma surpresa a sul

Primeira volta da fase regular está concluída e já é possível perceber um conjunto de equipas que se perfilam como pretendentes a uma das quatro vagas de acesso à etapa de promoção à Liga SABSEG.

Concluída a primeira volta da fase regular da Liga 3, já há um conjunto de equipas perfiladas como candidatas à subida à Liga SABSEG. Na série A, que é constituída pelas equipas da zona norte, o grande destaque vai para o líder Länk Vilaverdense, o único clube dos dois agrupamentos que ainda não perdeu ao fim de 15 jogos realizados, onde também se incluem quatro da Taça de Portugal, que lançaram a formação de Ricardo Silva para os oitavos de final da competição.

Em segundo lugar surge o Felgueiras, que está a dar sequência ao bom trabalho desenvolvido na época anterior, que atirou o clube para disputar o play-off de promoção. O histórico Varzim e a Sanjoanense completam o lote dos quatro primeiros e também se encontram bem posicionados para aspirar a um regresso ao segundo escalão. Anadia, Canelas, S. João de Ver estão num patamar abaixo, mas ainda com margem para crescer na segunda volta, enquanto as equipas bês de Braga e Vitória (último lugar) são a desilusão, face ao que produziram no ano anterior, sucesso que também as fez perder algumas das principais referências. Agora é necessário lapidar novos diamantes. Já Paredes, Fafe e Montalegre parecem destinados a lutar pela permanência.

A sul, a grande surpresa vai para o Amora, que é líder a par do U. Leira (23 pontos), com os leirienses a provarem mais uma vez o rótulo de candidatos à subida. Imediatamente abaixo estão Alverca e Belenenses, com o primeiro a fazer um campeonato em crescendo, tal como na última temporada. Já os azuis do Restelo querem fazer uso da história para voltar às provas profissionais. Sporting B, Caldas, Fontinhas e Oliveira da Hospital ainda podem ter uma palavra a dizer no que diz respeito às contas da subida, enquanto V. Setúbal e Académica (último lugar) são as desilusões nesta série B. Já Moncarapachense e Real também lutam pela sobrevivência.