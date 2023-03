Atual presidente lidera única lista candidata às eleições do Vitória de Setúbal

"Não foi apresentada nenhuma outra lista que não a da recandidatura do presidente Carlos Silva. Será, uma vez mais, lista única", disse David Leonardo, após terminar este domingo o prazo para a receção de candidaturas no Estádio do Bonfim.

Carlos Silva, atual presidente da direção do Vitória de Setúbal, é o único candidato à liderança do clube no próximo dia 26 de março, confirmou este domingo à agência Lusa o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG).

Carlos Silva, de 64 anos, é sócio do emblema setubalense há 54 e será reeleito para o triénio 2023-2025 da mesma forma que tinha acontecido a 28 de dezembro de 2020, dia em que recolheu 551 votos, numa votação em que foram contabilizados 637 votos, tendo-se registado 58 boletins em branco e 28 nulos.

A Assembleia Geral eleitoral do Vitória de Setúbal realiza-se a 26 de março de forma ininterrupta, entre as 10 e 22 horas, no Pavilhão Antoine Velge com a "eleição dos órgãos sociais do clube para o triénio 2023-2025" como ponto único da ordem de trabalhos.

Na temporada 2022/23, a equipa de futebol do Vitória de Setúbal está a disputar a Liga 3.