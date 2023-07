Atlético: Dinamite para a defesa e Nunes para a baliza

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Atlético, vencedor do Campeonato de Portugal na última temporada e que irá disputar a Liga 3 em 2023/24, oficializou a contratação do lateral-esquerdo David Dinamite e do guarda-redes Pedro Nunes.

O defesa, de 28 anos, esteve ao serviço do Amora na última temporada, onde fez 20 jogos. Já o guardião, de 17 anos, Pedro Nunes chega dos sub-19 do Mafra.