Argel: "Treinar o Alverca? Formou Mantorras, Deco, Ricardo Carvalho..."

Argel, novo treinador do Alverca e cara bem conhecida do futebol português

Novo treinador do Alverca, o ex-central explicou que aceitou o desafio dada a reputação do clube da Liga 3, a ambição e a organização encontradas no Ribatejo e porque denotou capacidade para elevar a exigência

Razão para aceitar o desafio: "O Alverca é um clube muito conhecido. Formou Mantorras, Deco, Ricardo Carvalho, Maniche. Moveu-nos o desafio. Estamos habituados a trabalhar na primeira divisão, na segunda e na terceira. O que conta é o projeto. Este é ambicioso, um clube organizado."

Dificuldade em jogar em Alverca: "Joguei aqui e sei o quanto era difícil. O Alverca sempre montou boas equipas, é um clube tradicional e jogou muitos anos na primeira divisão. Esse é o desafio. Conheço bem o futebol português e viemos com muita vontade, determinação e conteúdo. Estamos preparados"



Maior exigência: "Precisamos de dar moral, trabalho, conteúdo, organização e intensidade mais alta à equipa. Hoje, o futebol tem um ritmo frenético. Vamos trabalhar e treinar forte, competir para elevar a qualidade e o espírito coletivo. É uma competição longa, difícil, mas sabemos que temos capacidade."

Declarações à Alverca TV, proferidas esta terça-feira