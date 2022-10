Argel Fucks sai do Alverca após eliminação na Taça de Portugal

O Alverca comunicou a saída do treinador brasileiro esta segunda-feira.

Argel Fucks já não é treinador do Alverca. O clube ribatejano anunciou, esta segunda-feira, a saída do brasileiro, um dia após a eliminação na Taça de Portugal, aos pés do Machico, do Campeonato de Portugal (4-3 nos penáltis após um empate 1-1).

Na Liga 3, o Alverca venceu um jogo, empatou outro e perdeu dois, até ao momento.

Nos próximos treinos a equipa será comandada por Nelson Antunes, anunciou o clube, em comunicado.

Esta foi a segunda época do antigo futebolista no comando dos alverquenses.