Argel de regresso a Portugal para comandar o Alverca

Argel Fuchs, treinador do Alverca

Está encontrado o substituto de Vasco Faísca.

Depois de anunciada a saída de Vasco Faísca do comando técnico, o Alverca deu a conhecer o novo treinador, ainda na noite de segunda-feira.

Trata-se do brasileiro Argel Fuchs, antigo central que em Portugal representou FC Porto, em 2000, e o Benfica, entre 2001 e 2004.

Já como treinador, Argel fez toda a carreira no Brasil. Neste momento, assumia o comando do Botafogo de São Paulo.

"O Alverca comunica que chegou a acordo com Argel Fuchs para comando da equipa na época 2021-2022. Desejamos todo sucesso à frente do Maior do Ribatejo. Bem-vindo, Argel Fuchs!", escreveu o clube nas redes sociais.