Árbitros foram ao funeral do adjunto do Montalegre: "O futebol une as pessoas"

A equipa de arbitragem que esteve no jogo entre o Montalegre e o Varzim, a contar para a fase de permanência/descida da Liga 3, marcou presença no funeral de Dene Gonçalves, adjunto da equipa transmontana que faleceu subitamente no final da semana passada, aos 23 anos.

João Mendes, Nélson Andrade, Rui Mendes e Rui Inácio, todos da AF Santarém, fizeram questão de se associar ao clube neste momento de grande consternação, numa cerimónia que decorreu depois do jogo frente ao Varzim (0-1), ontem, que ditaria a descida do Montalegre ao Campeonato de Portugal. "Não podíamos deixar de nos associar a este momento tão triste para a família do CDC Montalegre. O futebol tem esta capacidade de unir as pessoas, mostrando ser mais do que os 90 minutos do jogo", disse o árbitro principal, João Mendes.

Hélder Postiga, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, também esteve presente no funeral, o mesmo acontecendo com a comitiva do Varzim e responsáveis da Associação de Futebol de Vila Real, bem como, naturalmente, sócios, adeptos e todos os elementos do futebol profissional do Montalegre. "O bom poder do futebol, que move montanhas, fez-se sentir para acalorar a dor de toda esta perda na nossa família", foi a nota deixada pelo clube nas suas redes sociais, assinada pelo presidente da Direção, Paulo Reis, agradecendo todas as mensagens de apoio e solidariedade.