Apolo é o mais recente reforço do Fafe

O Fafe, conjunto que milita na Liga 3, anunciou a contratação de Apolo. O médio chega aos "justiceiros" proveniente do Pevidém, onde, na presente época, somou 24 partidas.

Nas primeiras declarações como jogador do Fafe, o centrocampista de características mais defensivas afirmou que o conjunto que pertence à Associação de Futebol de Braga "é um clube histórico, já o acompanho há muito tempo, tem uma estrutura muito boa e uma massa adepta muito grande. É um clube de garra e isso agrada-me, é um gosto estar aqui", frisou.

O atleta de 23 anos falou ainda dos objetivos pessoais e da equipa. "Quero uma grande época coletiva, cumprir os objetivos a que fomos propostos. Fazendo uma boa época coletiva, o individual vai sobressair e o Fafe é um clube com muita visibilidade. Mas, primeiro de tudo, o coletivo", salientou.

Apolo passou pelo FC Porto, Vizela e V. Guimarães na formação, tendo ainda vestido as camisolas da Oliveirense, do Brito, novamente do V. Guimarães e do São Martinho enquanto sénior.