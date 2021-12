"Antes de sair do Gil renovei por três anos. O clube continua a acreditar em mim"

Manuel Lopes sabe que os gilistas acreditam no seu potencial e estar na Liga 3 é uma boa rampa. Tem brilhado com a camisola do Felgueiras.

Manuel Lopes tem sido um dos destaques do Felgueiras, equipa que lidera a Série A da Liga 3. Nos últimos dois jogos em que participou, o central marcou dois golos, os primeiros da época, que ajudaram o clube a carimbar a quinta vitória consecutiva no campeonato.

"É sempre bom ajudar a equipa, seja em que posição for. Tive a felicidade de marcar, e este último golo [Anadia, 1-0] ainda foi mais importante que o outro [Montalegre, 3-1] porque nos deu a vitória", comentou o defesa, considerando que aparece "bem" em zonas de finalização "numa equipa com bons executantes nas bolas paradas".

No Felgueiras por empréstimo do Gil Vicente, o defesa, 21 anos, deseja manter os bons registos para, um dia, ter uma oportunidade na Liga Bwin. "Antes de sair do Gil renovei por três anos. Isso significa que o clube continua a acreditar em mim. Estou a crescer num contexto competitivo bom, como é o da Liga 3, para quando regressar tentar mostrar o melhor nível possível", contou Manuel Lopes, que neste plantel já conhecia o lateral-esquerdo Edwin Banguera, ex-Gil Vicente, e reencontrou Bruno China, que o orientara no Espinho, na época anterior. "Quando soube que ia para o Felgueiras, o míster convidou-me para este projeto. Vim por conhecer o treinador e por confiar nas pessoas que estão no clube. Para já está a correr bem", disse o central, revelando que as metas estão altas para 2022. "Desde o início do campeonato que o plantel mostrou um compromisso enorme. A prova disso é a classificação atual e as cinco vitórias seguidas num campeonato tão competitivo como este. Isso traz-nos ainda mais responsabilidade e confiança para o futuro, mas ainda não conquistamos nada", sublinhou, finalizando: "Somos sérios candidatos aos quatro primeiros lugares."