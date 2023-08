André Teles, ex-Marítimo, reforça meio-campo do Oliveira do Hospital

Prossegue a carreira na Liga 3.

Depois de rescindir contrato com o Marítimo, André Teles integra a equipa do Oliveira do Hospital para 2023/24.

O médio, de 26 anos, fez toda a sua formação no Marítimo, com 135 jogos e 22 golos pela formação secundária, além de mais oito desafios somados pela equipa A.

O Oliveira do Hospital vai competir na Liga 3.