André Lacximicant: "Vai ser uma época de valorização coletiva e individual, é o mais importante"

O Braga B, há três temporadas consecutivas na Liga 3, está na segunda semana de pré-época e, depois de um duelo com o Rio Ave, vai ter, no sábado, o segundo teste, diante do Feirense

A equipa B dos guerreiros do Minho, há três temporadas consecutivas na Liga 3, continuam a preparar a nova temporada - já vão na segunda semana de trabalho - e o avançado André Lacximicant foi o porta-voz da equipa depois de mais um treino. O jogador garantiu que e época 2023/2024 será de de "valorização" e descreveu os primeiros dias de trabalho.

"A equipa está a trabalhar bem e temos assimilado as ideias da equipa técnica ao máximo para entrarmos com o pé direito. À semelhança da época passada, muitos jogadores já cá estavam e somos um grupo muito unido, que trabalha bem e que vai sempre em busca dos objetivos. Por isso, acredito que os novos jogadores estão a sentir-se em casa. Os nossos objetivos passam por dar o máximo em cada jogo. Estou convicto que vai ser uma época de valorização coletiva e individual e isso é o mais importante porque se cada jogador der o máximo em todos os treinos, como temos feito desde o primeiro dia, ficamos mais próximos de atingirmos os objetivos", afirmou aos meios de comunicação do clube.

A calendarização do campeonato ainda não está definida mas a equipa minhota não vai parar. Depois do teste com o Rio Ave, em Vila do Conde, que o Braga venceu por 4-2, os guerreiros do Minho vão disputar outro jogo de preparação com o Feirense, da II Liga, mo sábado.