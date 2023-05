Anadia salvou-se em cima do apito final: "Ao intervalo disse que o jogo ia virar"

Pedro Machado viu a equipa selar a permanência aos 90"+5", depois de ter estado a perder contra o Paredes, um clube que lhe custou ver descer.

Foi de uma forma dramática que o Anadia conseguiu a permanência na Liga 3. A equipa de Pedro Machado chegou ao intervalo a perder e na segunda parte deu volta ao Paredes (2-1): o golo da vitória foi apontado no último suspiro, por Youcef Bechou (90"+5"), o que motivou uma explosão de alegria no estádio.

"Nós, enquanto equipa técnica, acreditámos sempre. É óbvio que com o aproximar dos minutos finais gera-se mais ansiedade. Ao intervalo, disse aos jogadores que o jogo ia virar; que o resultado iria ser 2-1. Pedi para se focarem e fazerem os segundos 45 minutos das suas vidas. Acabámos por ser felizes e ver aquele nervosismo transformar-se em euforia", recordou o treinador, que destaca a "paciência" como o fator chave para chegar ao triunfo. "Foi uma primeira parte muito equilibrada, onde se notou muita ansiedade dos jogadores do Anadia e um à-vontade maior do Paredes, que precisava apenas de um empate. Entrámos nervosos, mas, com o golo sofrido, soltámo-nos. Na segunda parte, tivemos uma atitude muito forte, paciência para desmontar o adversário, e essa foi a chave", resumiu Pedro Machado, que ficou triste por ver o Paredes descer ao CdP, visto que, apesar de ser natural de Bragança, vive nessa cidade. Do outro lado, tinha alguns amigos, como o técnico Eurico Couto e jogadores com quem trabalhou nos sub-15, no início da carreira.

Desde o princípio de fevereiro ao serviço dos bairradinos, o antigo treinador do Vila Meã faz um balanço positivo da experiência. "Divido o meu percurso em duas partes. A primeira jornada, contra o Paredes, não conta. Só fizemos um treino e mantivemos o onze, por uma questão de respeito e ética. A partir daí, perdemos com o Braga B, o Fafe e com o V. Guimarães B, que estava 0-0 e sofremos dois golos nos descontos. Esse foi o grande clique. Falei com dois dos jogadores mais experientes do plantel, o Fausto Lourenço e o Luís Pedro, que me disseram para abdicar do 3x5x2 e passar para um 4x2x3x1, onde os jogadores se sentiriam mais confortáveis. Depois disso, tivemos uma sequência de oito jogos só com duas derrotas, com o Canelas", explicou o treinador, que ainda não abordou com o clube a questão da renovação.