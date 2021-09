Anadia quer impugnar novo presidente da SAD e denuncia salários em atraso

Comunicado emitido pelo clube acusa a SAD de ter nomeado um novo presidente da SAD à "revelia" do atual

O Anadia (clube) acusa a SAD de ter nomeado um novo presidente da SAD (Akira Nakamura) à "revelia" do atual, Vasco Oliveira, que terá sido destituído "sem fundamentos". O clube denuncia, também, despedimentos de vários elementos da sociedade e salários em atraso no emblema da Liga 3. "Após o jogo em Lourosa (...) os jogadores não treinaram po solidariedade aos colegas e outros", lê-se. Vasco Oliveira vai "impugnar" a nomeação de Nakamura como líder da administração.

Eis o comunicado do Anadia:



"No passado dia 17 Setembro foi feita uma assembleia do Anadia FC - Futebol SAD à rebelia e sem a presença do atual presidente do Conselho de Administração Sr. Vasco Oliveira e representante do Anadia FC. Tomaram decisões, nomearam "novo" presidente, mas não destituíram o atual devido a não ter fundamentos.

O administrador Mundeok Chung (Akira Nakamura) despediu o Diretor Geral e tradutor Sr. Eduardo Mira, o Advogado da constituição da SAD, o Departamento de Comunicação, o Team Manager e está a preparar outros despedimentos de elementos inerentes à equipa Sénior.

O Presidente Vasco Oliveira teve de chamar a atenção à Federação Portuguesa de Futebol de todos estes problemas, também devido a falta de pagamento a jogadores, staff, dep. Clínico , contabilista e restaurante. Na segunda feira, e após jogo em Lourosa, o Diretor Tiago Borges ligou ao Presidente Sr. Vasco Oliveira, informando que o administrador /investidor não estava no estádio e os jogadores não treinavam por solidariedade aos seus colegas e outros. O Dep. Clínico também não apareceu devido a falta de pagamento.

O Presidente Vasco Oliveira foi ao balneário dar uma palavra aos jogadores e aguardar que o administrador Mundeok Chung (Akira Nakamura) tivesse um esclarecimento. Durante a tarde enviou todos os pagamentos pendentes a efetuar para o Presidente Sr. Vasco Oliveira validar na conta do Banco.

Também ainda não cumpriu com o pagamento a que se tinha obrigado a pagar ao Anadia FC., uma quantia substancialmente elevada.

O Presidente Sr. Vasco Oliveira com o seu advogado vai impugnar a decisão da nomeação do "novo" Presidente do Conselho de Administração do Anadia FC - Futebol SAD.

O Anadia FC, ao longo de todo este processo e apesar da barreira linguística, tem mantido uma postura de seriedade, tolerância, colaboração, empenho e zelo por forma a que tudo corra pelo melhor, em prol da grande INSTITUIÇÃO que é. O Anadia Futebol Clube continuará a fazer tudo para que a parceria seja uma efetiva realidade e nunca será parte de um problema mas sempre da solução.

Como o lema diz, ORGULHO NO PASSADO, ESPERANÇA NO FUTURO!

A direção Anadia FC"