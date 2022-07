Rui Borges assume o comando do Anadia

Rui Eduardo Borges é o novo treinador da equipa.

O Anadia foi rápido a encontrar o substituto de Alexandre Ribeiro no comando técnico do clube. Rui Eduardo Borges, de 35 anos, que na época passada orientou o Espinho é o sucessor.

Além do novo técnico, o Anadia contratou mais um reforço, o avançado Zé Postiga (ex- Merelinense), que é o irmão do antigo internacional português Hélder Postiga.