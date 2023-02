Anadia com novo treinador e também um reforço para o ataque

Pedro Machado assume comando técnico e Marcelo Marques foi apresentado como reforço.

Pedro Machado, que estava ao serviço do Vila Meã e anteriormente orientou o Freamunde, é o novo treinador do Anadia, em virtude do despedimento de Rui Eduardo Borges. O técnico, de 36 anos, que em 18 jogos venceu apenas cinco e já não ganhava desde novembro (triunfo sobre o V. Guimarães B, por 2-0), não resistiu à série de maus resultados.

O atual nono classificado da Série A da Liga 3 anunciou igualmente Marcelo Marques como reforço. O avançado de 24 anos chega oriundo da Oliveirense, onde realizou dez jogos esta época.