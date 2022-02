Amora recebe dois reforços oriundos da formação do Farense

André Seruca, defesa central, e o médio Rúben Costa, que integravam o plantel sub-23 do Farense desde o início desta época, foram cedidos, por empréstimo, até final da temporada ao Amora, atual 7.º classificado da série B da Liga 3.

Os dois jovens jogadores estão às ordens do treinador Sandro Mendes a partir desta semana e deverão integrar a convocatória do Amora a partir de 13 de fevereiro, por altura da 19.ª jornada da série B da Liga 3.

Ligado ao Farense desde 2019, André Seruca, de 21 anos, foi chamado, nesta época, para três desafios da equipa principal do clube algarvio, enquanto Rúben Costa, que ingressou no emblema no verão passado, só atuou pelos sub-23.