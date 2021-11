Amora obrigado a indicar novo estádio para realizar jogos caseiros

Equipa do Amora não pode jogar na própria casa

Clube referiu que a Câmara Municipal do Seixal "não conseguiu garantir uma data" para finalizar as melhorias do Complexo Municipal Carla Sacramento

O Amora (Liga 3) terá que continuar a realizar jogos na condição de visitado noutro estádio, em função de mais obras necessárias de requalificação do Complexo Municipal Carla Sacramento. A indicação foi dada pela Federação Portuguesa de Futebol.

A SAD do clube anunciou, através de um comunicado na rede social Facebook, que o recinto "não estará disponível para receber os jogos em casa para a Liga 3" e que "a Federação Portuguesa de Futebol obriga a que o Amora indique outro estádio com requisitos regulamentares para disputar os jogos em casa".

O Amora referiu, em jeito de explicação, que a Câmara Municipal do Seixal "não conseguiu garantir uma data" para finalização do processo de requalificação do Complexo Municipal Carla Sacramento.

Até agora, o Amora utilizou, para receber adversários da Liga 3, o Estádio Alfredo da Silva (Barreiro), estádio Carlos Osório (Oliveira de Azeméis), Complexo Desportivo de Odivelas e, na última jornada, defrontou o Sporting B no Estádio do Seixas.