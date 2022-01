O Amora, sétimo classificado da série B da Liga 3, continua a reestruturar o plantel

O Amora, sétimo classificado da série B da Liga 3, continua a reestruturar o plantel e, nesse sentido, rescindiu com mais três atletas: o defesa central Jeferson Baia e os médios André Gomes e N"Zali.

No caso do defesa, que chegou esta época por empréstimo do Portimonense, foi opção em nove jogos; N"Zali não tinha somado minutos, já André Gomes tinha quatro jogos.