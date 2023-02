Amora a lutar pela subida à II Liga: "Nunca nos declarámos como candidatos"

Com três jogos por disputar, o emblema da Série B garantiu um lugar na fase de promoção à II Liga. A última vez que o clube marcou presença no segundo escalão do futebol profissional foi há 28 anos. O técnico João Pereira, desvia as atenções quanto a um retorno. "Não queremos essa pressão", afasta.

Em Amora vivem-se tempos felizes, não só pela época festiva, mas também pela passagem do clube local à fase de promoção à Liga SABSEG. O emblema, que ocupa o segundo posto da Série B da Liga 3, fruto dos duelos que ditam o calendário, garantiu um bilhete que vale ouro. A O JOGO, João Pereira, treinador do Amora, foi comedido, explicando que um dos objetivos foi atingido.

"O mais importante era garantir a manutenção", salientou, acrescentando, ainda, a vontade de apresentar "um jogo de qualidade", com a capacidade de promover "o futebol de formação".

Nesse sentido, e com três jogos ainda por disputar na série, está aqui uma oportunidade para reencontrar o futebol que, noutra fase da época, caraterizou o Amora. "Temos o objetivo de voltar a recuperar aquela que era a nossa identidade, porque a nível ofensivo não temos estado tão bem como no capítulo defensivo. Alguns jogadores estão com uma fadiga acumulada e vamos tentar recuperá-los para estarem a 100 por cento", afirmou João Pereira, realçando, ainda, a importância de "integrar toda a gente que acabou de chegar e não está totalmente apta fisicamente", um processo importante para o grupo "estar na máxima força para aquilo que será a próxima fase" da competição.

Já lá vão 28 anos desde a última vez que o Amora perfilou na II Divisão. Agora, com uma janela que permite deslumbrar um retorno a este escalão, o técnico, de 31 anos, foi perentório e disse não haver pressão, pois o clube não tem essa meta traçada. "Nós nunca nos declarámos publicamente como candidatos, nem o vamos fazer. Não queremos essa pressão. A única coisa que vamos fazer é apresentar uma equipa competitiva, que orgulhe todos os amorenses, continuando a promover jogadores", finalizou o treinador, que lidera uma equipa que tem apenas menos uma vitória do que o líder U. Leiria.

O mais jovem treinador da Liga 3

João Pereira, 31 anos, é o treinador mais jovem da Liga 3, algo que não vê como um problema no momento de contactar com o plantel. "Não tenho uma liderança fechada. Tento sempre ouvir os jogadores e integrá-los nas decisões. A idade é apenas um número", partilhou. Com um percurso distinto em relação à maioria dos treinadores, não tendo tido uma carreira como jogador profissional, Pereira sublinha que cada técnico tem qualidade, embora com "perfis diferentes". Após várias épocas como adjunto, o treinador orientou os sub-17 da Académica e do Palmeiras, estando no Amora a protagonizar verdadeiramente o primeiro trabalho de autor.