Alverca reforça-se com Valter Zacarias

O extremo natural da Amadora deixa o Cova da Piedade.

O Alverca, equipa que milita na Liga 3, reforçou o setor atacante com Valter Zacarias.

O extremo de 24 anos chega ao conjunto ribatejano oriundo do Cova da Piedade onde, na presente temporada, realizou 25 jogos, apontou cinco golos e deu uma assistência.

Valter Zacarias conta com passagens pelos sub-21 do Sion da Suíça, pelo Enosis Neon Paralimniou (ENP) do Chipre, pelo Fabril Barreiro e ainda pelo Trofense, tendo representado o Atlético do Cacém, o Monte Caparica, o Casa Pia, o Estoril e o Tondela nos escalões de formação.