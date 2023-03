Alverca opera reviravolta e segura terceiro lugar da Série B da Liga 3

Frente ao Belenenses, no Restelo, o golo do triunfo da equipa ribatejana foi marcado nos instantes finais do encontro.

O Alverca foi ao reduto do Belenenses vencer por 1-2, numa partida referente à 22ª e última jornada da Série B da Liga 3.

As duas equipas - que, outrora, competiram no principal escalão do futebol português - já tinham assegurado a presença na fase de subida à II Liga, porém faltava determinar quem terminaria no último lugar do pódio.

Desta forma, no Estádio do Restelo, a primeira parte foi de sentido único, com a formação da casa a dispor de várias oportunidades para abrir o ativo, mas a encontrar (quase) sempre a extraordinária oposição do guardião Joel Dias, que acabou por conquistar o galardão de melhor jogador em campo.

Filipe Chaby (12"), Pipo Ferreira (23"), com um remate ao travessão, Xavi Fernandes (26"), Clé (32") e Fábio Pala (39") não conseguiram fazer balançar as redes e, ao intervalo, o nulo prevalecia.

Para o segundo tempo, o técnico Leandro Pires promoveu duas alterações - já tinha feito duas na etapa inicial - e a tendência do jogo mudou, com Miguel Pires (48") e Pedro Jesus (55") a obrigarem Guilherme Oliveira a aplicar-se entre os postes.

No entanto, foi o conjunto às ordens de Bruno Dias que marcou: aos 71", após um belo passe de Pedro Martelo, Clé, extremo cabo-verdiano de 25 anos, "matou no peito" e, já no interior da área, atirou a contar, originando uma explosão de alegria nas bancadas.

Ainda assim, o resultado não estava fechado e, nos derradeiros instantes do desafio, a turma ribatejana conseguiu mesmo operar a reviravolta no marcador, graças a dois futebolistas que saíram do banco. À passagem dos 86", Jean Sales restabeleceu a igualdade e, já em período de compensação, aos 90+2", Pedro Jesus, na cara de Daniel Azevedo, não tremeu e confirmou o terceiro posto para os alverquenses.

Ficha de jogo:

Belenenses - 1

Alverca - 2

Estádio do Restelo, em Belém

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal)

Belenenses - Guilherme Oliveira (Daniel Azevedo, 79"); Wagner Pina, André Serra, Chima Akas e Fábio Pala; Pipo Ferreira (Pedro Martelo, 65"), Duarte Valente e Filipe Chaby (Midana Sambú, 58"); Clé (Alex Figueiredo, 79"), Xavi Fernandes e Flavinho Júnior (João Costa, 58")

Treinador: Bruno Dias

Alverca - Joel Dias; Filipe Brigues, Ronaldo Rodrigues (Pedro Venaque, 11"), Zé Oliveira e Victor Luiz; Miguel Pires (Rodrigo Freitas, 81") e Eurico Lima; Rúben Pina (Pedro Jesus, 44"), Vitinho (Iago Oliveira, INT) e Valter Zacarias; Mohcine Hassan (Jean Sales, INT)

Treinador: Leandro Pires

Golos: Clé (71"), Jean Sales (86") e Pedro Jesus (90+2")