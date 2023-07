Lateral prossegue a carreira na Liga 3.

Vítor Bruno é reforço do Alverca, clube da Liga 3. O experiente lateral esquerdo de 33 anos assinou contrato para 2023/24, depois de duas temporadas no Académico de Viseu, da II Liga.

O jogador regista ainda passagens por Vilafranquense, Leixões, Feirense, Boavista, Feirense, Penafiel, Ribeirão e Candal, enquanto sénior. Vítor Bruno, com parte da formação feita no FC Porto, teve também uma experiência no estrangeiro, com a camisola do Cluj, da Roménia.