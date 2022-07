Alverca anuncia mais dois reforços: Cléber Santana e Victor Luiz

Os jogadores brasileiros Cléber Santana e Victor ​​​​​​​Luiz vão representar o conjunto ribatejano nesta nova época.

O Alverca, equipa que compete na Liga 3, fortaleceu a linha defensiva com o guardião Cléber Santana e o defesa Victor Luiz.

O guarda-redes, de 32 anos, chega à formação alverquense depois de ter atuado com as camisolas do Cova da Piedade e do Oliveira do Hospital em 2021/22.

Já o lateral esquerdo, de 24 anos, natural de Belo Horizonte, vai para a sua primeira aventura no futebol português, após ter defendido as cores do Santa Lucia, de Malta, nas duas últimas temporadas.