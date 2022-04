Álvaro Djaló entre dois sonhos e a saudade: "Falo com eles por videochamada"

Álvaro Djaló, que renovou contrato até 2025, mostrou-se ambicioso para o que resta da temporada

Tem apenas 22 anos, mas Álvaro Djaló sabe o que quer há muito tempo. A vontade de se tornar jogador profissional falou sempre mais alto e, por isso, decidiu mudar-se de malas e bagagens para Portugal em 2017, na altura, para representar a equipa sub-19 do Braga. Volvidos cinco anos, e depois de ter passado também pelos sub-23, o avançado assumiu um lugar preponderante na equipa B, sendo, aliás, o melhor marcador, com sete golos, o que lhe valeu a renovação de contrato até 2025. "Estou muito feliz, sinto que o clube está a confiar em mim, da mesma forma que confio no clube", começou por dizer o jogador espanhol, que fez, ainda, um balanço positivo da passagem pelo Minho. "Consegui evoluir até agora, e ainda sei que tenho muito por evoluir", garantiu.

Quando ingressou no Braga o objetivo era só um: "Chegar à equipa principal." Esse desejo ainda não foi concretizado, mas não deve faltar muito. Já foi chamado a treinar com a equipa principal e o nível exibido na Liga 3 não passa despercebido. "Hoje em dia, ainda continuo a lutar pelo sonho de chegar à equipa principal e estou preparado para quando for chamado. Nessa altura, vou dar o meu melhor. Sinto que ser chamado a treinar na equipa principal é um reconhecimento do meu trabalho. Para mim, é um prazer e um privilégio treinar e aprender com os melhores jogadores", salientou.

São dois os desejos do avançado: "Subir de divisão e chegar à equipa principal." Este último está próximo, uma vez que já treinou, mais do que uma vez, às ordens de Carlos Carvalhal.

Aos olhos do avançado, o segredo da pontaria certeira tem sido o "trabalho." "Trabalhar para mim e para o grupo, naturalmente. Temos um grupo incrível e, por isso, graças a eles, consigo contribuir para a equipa", frisou Álvaro Djaló, que falou ainda dos objetivos para o que resta da temporada. "Quero que o Braga B suba de divisão. Sabemos que somos capazes e sabemos até onde podemos chegar. Acreditamos até ao final", rematou.



Família incentiva-o a continuar

Correr atrás do sonho de se tornar jogador de futebol tem custos para Álvaro Djaló, que está longe da família. O tempo já atenuou um bocadinho as saudades e a internet tem sido fundamental para diminuir a distância. "Pelo tempo que já estou em Braga, estou mais ou menos habituado. Quando era mais novo sentia muita falta, não vou mentir, mas, agora, já estou habituado e sinto-me em casa. Normalmente, falo com eles por videochamada para matar algumas saudades", contou o avançado, que partilhou ainda que a família procura sempre ver os jogos. "Tentam sempre acompanhar e incentivam-se a continuar", revelou.