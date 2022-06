Depois da excelente campanha em 2021/22.

Depois de uma excelente campanha na Liga 3, o Anadia confirmou a continuidade do treinador Alexandre Ribeiro. O técnico, de 43 anos, conta com passagens por emblemas como Oliveira do Douro, Valadares, este por duas vezes, AD Oliveirense, Salgueiros e Cinfães.

No Anadia prepara-se, agora, para a segunda temporada no terceiro escalão.