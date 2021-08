Alex reforça ataque do Torreense

Extremo de 29 anos jogou na época passada no Cova da Piedade e no Casa Pia

O Torreense, da Liga 3, anunciou esta sexta-feira a contratação de Alex. Extremo de 29 anos, Alex chega do Cova da Piedade, onde realizou 13 jogos e apontou um golo desde janeiro até ao final da edição de 2020/21 da Liga SABSEG, somando mais 11 partidas e um golo na primeira parte da temporada, ao serviço do Casa Pia, igualmente do segundo escalão profissional.



Antes, Alex passou pelo Vitória de Setúbal, Pro Vercelli, de Itália, Salernitana, igualmente de Itália, Moreirense, Vitória de Guimarães, Santa Clara e FC Porto, clube onde fez a maior parte da sua formação e a estreia como sénior, registando a conquista de uma Taça de Portugal.

Como internacional, o experiente extremo que reforça a equipa de Daúto Faquirá conta com a participação no Mundial de sub-20 de 2011, na Colômbia, onde fez seis jogos e apontou um golo, competição em que Portugal perdeu apenas na final frente ao Brasil. Representou ainda a Seleção Nacional no Torneio de Toulon em 2011 e no Europeu de sub-19 de 2010.