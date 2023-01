Aldair regressa à Sanjoanense por empréstimo

O lateral-direito veio por empréstimo do Ponferradina, emblema espanhol, que o tinha adquirido no verão por 200 mil euros.

Aldair está de regresso à Sanjoanense, por empréstimo do Ponferradina.

O clube, que milita na segunda divisão espanhola tinha adquirido, no verão, metade do passe do lateral-direito por 200 mil euros e, após Aldair ter realizado oito jogos na primeira metade da época, vai agora tentar obter mais minutos em S. João da Madeira, onde em duas épocas participou em 49 jogos e apontou um golo.

Académica, Torreense e Fonte Grada são restantes clubes que fazem parte do currículo do jovem de 23 anos.