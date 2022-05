Ajudou na subida à Liga SABSEG e garante: "O grito estava entalado há 24 anos"

Ulisses Oliveira, jogador do Torreense

Ulisses Oliveira, médio brasileiro de 33 anos, ajudou o Torreense no triunfo decisivo para a subida à II Liga, sobre o Vitória de Guimarães.

O Torreense garantiu no sábado a subida à Liga SABSEG, 24 anos depois da última presença no segundo escalão do futebol português.

Ulisses Oliveira, mais conhecido como Uli, ajudou ao triunfo que carimbou a subida, sobre o Vitória de Guimarães, por 3-0, ao bater o canto que deu o primeiro golo e somando assistências para os outros dois.

"Estive muito focado durante a semana para fazer uma boa partida nesse jogo decisivo", começou por dizer o médio de 33 anos, antes de elogiar o grupo de trabalho.

"Fui coroado com um belíssimo grupo de trabalho aqui no Torreense. Fazer parte de um clube tradicional destes significa muito, independentemente da divisão que se disputa. A festa no estádio para comemorar o acesso foi maravilhosa, os adeptos portugueses são únicos e o grito estava entalado há 24 anos", acrescentou, antes de agradecer aos clubes por onde passou em Portugal, onde chegou em 2015, quando se transferiu do Tupi-MG para o Louletano.

"Só tenho de agradecer a Portugal e aos clubes que representei. Todos me deram um grande suporte para mostrar o meu futebol. O Torreense é uma grande equipa, com um forte investimento. Identifiquei-me de maneira muito intensa com a equipa e a cidade", concluiu.

O Torreense disputará a final da Liga 3 com a Oliveirense, a 14 de maio.