"Ainda recentemente falei com Vitinha por causa de uma assistência minha de trivela"

Paulo Moreira, médio do Felgueiras, não contava ser líder numa série tão difícil, mas, agora, quer continuar a fazer história na Liga 3.

Com um passado ligado ao FC Porto, no qual fez grande parte da sua formação, Paulo Moreira está a viver uma época de sonho no Felgueiras, a melhor a nível sénior. Utilizado em 22 dos 24 jogos que a equipa de Bruno China realizou esta temporada, o médio, de 22 anos, aguarda com ansiedade a próxima fase, que pode devolver o clube à Liga SABSEG, algo que já não acontece há 17 anos.

Como surgiu a hipótese de ingressar no Felgueiras?

-O Varzim comunicou-me que não contava comigo para esta época e tentámos arranjar uma solução. Achei que seria uma oportunidade para relançar a minha carreira, por causa da criação da Liga 3. Iria ter mais visibilidade, e isso está a ser provado.

Contava estar já apurado para a fase de subida e, muito possivelmente, consegui-lo no primeiro lugar?

-Quando começou a época, não imaginava isso. Havia muitas equipas a investir bastante e a declararem-se como candidatas à subida. Nós nunca o assumimos, mas pensámos que, com o nosso trabalho e empenho, poderíamos alcançar isso, jogo a jogo. À medida que as jornadas foram avançando, essa vontade cresceu; formámos uma autêntica família e começámos a pensar que era possível.

Qual a chave para o sucesso de uma equipa que não partia como favorita a ficar nos quatro primeiros e que papel teve o Bruno China?

-Além da qualidade, foi a nossa união, vontade de aprender, evoluir e trabalhar bastante. Tudo junto fez com que formássemos esta equipa e alcançássemos este feito. O míster foi o principal rosto de todo o grupo. O Bruno China e a equipa técnica, mesmo quando as coisas não correram bem [n.d.r. houve cinco derrotas consecutivas], fizeram-nos acreditar que aquele era o caminho certo, e ele foi um dos grandes responsáveis por esta campanha.

Acha que na próxima fase o Felgueiras já será mais favorito?

-A próxima fase vai ser boa, pois todos querem lá estar, vão passar os melhores e tudo pode acontecer. Vamos sempre lutar pelo melhor resultado possível, mas, agora, há que desfrutar e saborear um pouco este momento.

Como avalia o seu desempenho individual, está a ser a época mais regular ou já houve outras melhores?

-Desde que me tornei sénior, esta é a minha melhor época em tudo. Tentei trabalhar sempre para agarrar a oportunidade. No geral, estou satisfeito, mas sei que posso melhorar, e é para isso que trabalho todos os dias, para ser melhor jogador. Na transição para sénior, tive algumas adversidades. Na época passada [Benfica Castelo Branco] tive uma lesão que me afastou e vou tentar fazer tudo para manter a boa forma.

Está emprestado. O objetivo é ficar no Felgueiras ou vingar no Varzim?

-O objetivo é impor-me nos campeonatos profissionais, fiz apenas um jogo na II Liga. Não meto limite aos meus sonhos. Estou no último ano de contrato com o Varzim. Sinceramente, ainda não pensei em nada, sei que há uma cláusula de opção de ambas as partes. Só quero ajudar o Felgueiras a poder chegar aos campeonatos profissionais, desfrutar da equipa que temos e das pessoas que nos rodeiam.



Fábio, João Mário e Vitinha foram colegas e deram parabéns à trivela

Com a formação feita no FC Porto, Paulo Moreira chegou, inclusivamente, a representar a seleção nacional, onde foi internacional até aos sub-17 e conviveu de perto com alguns craques dos portistas, dos quais destaca Fábio Vieira, João Mário e Vitinha por terem chegado à equipa principal de Sérgio Conceição. "Joguei com eles, falo mais com o Vítor, porque entrámos no mesmo ano para o FC Porto. De vez em quando, ele dá-me os parabéns e vice-versa. Ainda recentemente falámos por causa de uma assistência minha de trivela, que resultou no golo do Théo Fonseca contra o Canelas [2-1]", revelou o médio do Felgueiras, acrescentando: "Fico feliz por eles, além de serem grandes jogadores, são miúdos fantásticos e vou lutar pelo meu sonho, que é chegar perto deles."