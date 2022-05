Experiente técnico de 52 anos no banco do clube que alinha na Liga 3.

Agostinho Bento é o novo treinador do Felgueiras, clube que disputa a Liga 3. No percurso, o treinador, de 52 anos, conta com uma longa passagem pelo Fafe, onde começou na formação, passou pelo cargo de adjunto e assumiu a equipa principal.

Seguiu-se o São Martinho, emblema que representou nas últimas cinco temporadas.