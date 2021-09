Adeptos do Amora surpreendidos com a dispensa de Bruno Dias

Técnico, que apenas sofreu seis derrotas desde que iniciou funções no emblema da Liga 3, foi substituído por Sandro Mendes

A saída de Bruno Dias do comando técnico da equipa do Amora, da Liga 3, surpreendeu os adeptos do clube e mereceu uma publicação da claque "Espírito Azul". "O míster em factos: 33 jogos e apenas seis derrotas. Incompreensível".

Recorde-se que o treinador, de 34 anos, rescindiu amigavelmente o contrato depois de ter sido dispensado pela SAD liderada pelo espanhol Jose Maria Gallego, que em comunicado lhe agradeceu pelo "trabalho e empenho", desejando-lhe "sucessos".

Depois de na époc passada ter promovido o clube à Liga 3, Bruno Dias iniciou a presente com grandes dificuldades, especialmente no planeamento, devido à entrada tardia da atual administração e consequente demora na construção do plantel, de tal forma que no arranque do campeonato não havia 18 jogadores para inscrever na ficha de jogo.

Entretanto, o Amora contratou Sandro Mendes para substituir Bruno Dias no comando técnico, como O JOGO adiantou.