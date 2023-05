Adeptos ameaçam diretores do Vitória de Setúbal: "Rua ou morte"

Muros do Estádio do Bonfim pintados

Clube sadino desceu ao Campeonato de Portugal. Bruno Sousa e Rui Gouveia, diretores desportivos, visados

Os muros do estádio do Bonfim foram pintados com ameaças aos diretores desportivos do Vitória de Setúbal.

"Rua ou morte" era a mensagem escrita e que visava Bruno Sousa e Carlos Gouveia, dirigentes do clube sadino, que desceu da Liga 3 ao Campeonato de Portugal.

Depois de ter terminado a Série B da Liga 3 no nono posto, o Vitória de Setúbal acabou por não conseguir evitar a descida de divisão ao Campeonato de Portugal, terminando a fase de manutenção no terceiro e penúltimo lugar.