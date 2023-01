Académica vence em Alcochete e deixa último lugar da Série B da Liga 3

A Briosa esteve a perder, mas operou a reviravolta perante a equipa B do Sporting.

A Académica foi a Alcochete bater o Sporting B por 1-2, numa partida a contar para a 15ª jornada da Série B da Liga 3.

No Estádio Aurélio Pereira, o conjunto verde e branco até começou melhor e, à passagem dos dez minutos, adiantou-se no placard. O capitão Mateus Fernandes conduziu o ataque pelo corredor central e libertou à direita, em Diogo Cabral, que viu o guardião Nuno Hidalgo sair-lhe aos pés e fazer a mancha. Contudo, o esférico ficou à mercê de Rodrigo Marquês, que, com um colocadíssimo remate de pé esquerdo ao ângulo superior direito da baliza, abriu a contagem.

Os estudantes, que vinham de uma derrota caseira diante do Leiria, na passada ronda do campeonato, reagiram, foram crescendo no encontro e conseguiram chegar à igualdade ainda antes da meia hora de jogo. Aos 28", numa jogada bem construída desde trás, Hugo Seco, descoberto por David Caiado, desequilibrou pelo lado direito e assistiu Juan Perea, que, dentro da pequena área, só teve de encostar para o empate - com este golo, o avançado colombiano, de 23 anos, ex-Covilhã, estreou-se a marcar com a camisola da Briosa.

Até ao intervalo, a Académica podia ter feito o segundo, mas David Brás, isolado pela faixa esquerda, acertou na barra.

Porém, na etapa complementar, a formação orientada por Zé Nando operou mesmo a reviravolta no marcador. Aos 78 minutos, Marco Grilo tirou um cruzamento perfeito da direita e Hugo Seco, ao segundo poste, apareceu a concluir de cabeça, dando a vitória aos estudantes.

Com este triunfo, a Briosa deixa o último lugar da tabela classificativa - ascendeu à 11ª posição -, somando agora 14 pontos. Já os bês dos leões, comandados por Filipe Çelikkaya, permanecem no terceiro posto, com 25.