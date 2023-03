Académica: plano de insolvência aprovado pela maioria dos credores

Briosa tem dívidas vencidas superiores a 5,6 milhões de euros, dos quais 1,9 milhões ao Estado, e contabiliza 3,1 milhões de incumprimento a fornecedores e prestadores de serviços. Assembleia de credores foi realizada esta quarta-feira.

O plano de insolvência da Académica/SDUQ foi esta quarta-feira aprovado pela maioria dos credores, tudo apontando para que seja homologado pelo Tribunal de Comércio de Coimbra.

No final da assembleia de credores realizada esta quarta-feira, em Montemor-o-Velho, Miguel Ribeiro, presidente da Académica, afirmou que o encontro "superou as expectativas". No entanto, a votação realizada não ficou fechada, uma vez que a Autoridade Tributária (AT) solicitou algumas alterações ao documento, aceites pela SDUQ da Briosa, mas que ainda têm de ser enviadas à AT para, num prazo de dez dias, votar o plano de insolvência. Com a votação completa, haverá depois um prazo para impugnações e só depois o Tribunal poderá homologar o plano.

A Académica apresenta dívidas vencidas superiores a 5,6 milhões de euros, dos quais 1,9 milhões ao Estado, e contabiliza 3,1 milhões de incumprimento a fornecedores e prestadores de serviços. O pedido de insolvência e reestruturação foi requerido pela Académica em setembro de 2022 no Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra