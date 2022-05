Académica: Lista C suspende campanha pelo falecimento de Carlos Cidade

Decisão motivada pelo falecimento, este domingo, de Carlos Cidade, que fazia parte da lista e era candidato a 1º secretário da Assembleia Geral.

A Lista C, liderada por Miguel Ribeiro, candidato a presidente da Académica, suspendeu a campanha eleitoral. Uma decisão motivada pelo falecimento, este domingo, de Carlos Cidade, que fazia parte da lista e era candidato a 1º secretário da Assembleia Geral.

O membro da lista de Miguel Ribeiro era vereador do PS da Câmara Municipal de Coimbra, e foi vereador do Desporto e vice-presidente da autarquia, além de presidente do PS Coimbra. Estava internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A Lista C retomará a campanha eleitoral apenas depois do funeral de Carlos Cidade, que deverá realizar-se esta terça-feira.